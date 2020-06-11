شكرا لقرائتكم طارق يحيى: خالطت خالد الغندور ولن يمنعنى ذلك من أداء واجبي مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق إنه كان مخالطا لخالد الغندور الذى أعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد الذى احتاح العالم مؤخرا وأصاب ملايين الأشخاص وأودى بحياة الألآف حول العالم.

أضاف طارق يحيى خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك :" أنا كنت مخالط لخالد الغندور لكن ذلك لن يمنعنى من أداء واجبى مع الزمالك والأعمار بيد الله ".

تابع نجم الزمالك الأسبق :" أكثر المتفائلين لم يتوقع ظهور ستوديو قناة الزمالك بهذا الشكل وما يفعله مرتضى منصور رد فعل لما يحدث ضد نادى الزمالك".