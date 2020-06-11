شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يحتفل بزفافه عبر تويتر .. حلم العمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك صور احتفاله بزفافه الأمس الأربعاء.

وكتب المهاجم الدولي الشاب عبر حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حلم العمر" في إشارة بعلاقته بزوجته التي كللت بالزواج.

ونشرت الاعلامية فرح على مقدمة البرامج بقناة الزمالك، فيديو للحظة عقد قران مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك ومنتخب مصر الأولمبى الذى أقيم عصر اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام .. واحتفل مصطفي محمد بزفافه علي عروسته حياة سلامة فى شكل أسرى مصغر طبقا للقرارات التى أعلنتها مجلس الوزراء مسبقا بمنع التجمعات وغلق كل الفنادق الخاصة بالأفراح.

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واستغل عدد من اللاعبين الفرصة خلال فترة التوقف الحالية فى الإعلان عن الخطوبة، أو الزواج كان آخرهم البلدوزر الجديد مصطفى محمد الذى فضل الاستقرار الأسرى للتركيز مع كرة القدم مع عودة النشاط الكروى فى الفترة المقبلة .

وينتظر الرياضيون بفارغ الصبر اجتماع مجلس الوزراء منتصف يونيو الجارى والذى من المتوقع أن يعلن من خلاله عودة النشاط الرياضى بشكل تدريجى مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية.



زفاف مصطفى محمد (1)

زفاف مصطفى محمد

زفاف مصطفى محمد



زفاف مصطفى محمد