شكرا لقرائتكم طارق يحيى: تصرفات مرتضى منصور رد فعل لما يحدث ضد نادى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق إن تصرفات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تعد رد فعلا لما يحدث ضد النادى الأبيض من الاتهامات خارجيا. أضاف طارق يحيى خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك :" دائما حقوق الزمالك كانت ضائعة ولا يبحث عنها أحد قبل قناة الزمالك". تابع نجم الزمالك الأسبق :" أكثر المتفائلين لم يتوقع ظهور ستوديو قناة الزمالك بهذا الشكل وما يفعله مرتضى منصور رد فعل لما يحدث ضد نادى الزمالك".

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