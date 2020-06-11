شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة ميلان في مواجهة مضيفه يوفنتوس غدا الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن ستيفانو بيولى، المدير الفنى لفريق ميلان، عن القائمة التى سيخوض بها مواجهة مضيفه فريق يوفنتوس، مساء غدا الجمعة، فى إياب دور نصف نهائي كأس إيطاليا، على ملعب "أليانز تورينو"، مع عودة منافسات الكرة الإيطالية، بعد غياب دام 3 أشهر، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كانت مباراة الذهاب التى جمعت ميلان ويوفنتوس، خلال شهر مارس الماضى، على ملعب "سان سيرو"، قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابى 1 – 1، سجل أنتي ريبيتش، هدف الروسونيرى، وتعادل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لليوفى، عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

يفتقد ميلان، فى مباراة الغد، لخدمات نجمه السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، بسبب الإيقاف، وبنفس السبب يغيب الثنائي كاستيليخو وثيو هيرنانديز، بالإضافة إلى غياب المدافع ماتيو موساكيو، للإصابة على مستوى الكاحل.

بينما شهدت قائمة الروسونيرى، عودة لاعب الوسط الأرجنتيني لوكاس بيليا، بعد تعافيه من الإصابة القوية التى تعرض لها فى شهر ديسمبر الماضى.

وجاءت قائمة ميلان على النحو التالى:

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حراسة المرمى: جيانلويجى دوناروما ، بيجوفيتش ، انطونيو دوناروما

الدفاع: كالابريا ، كونتى ، جابيا ، سيمون كايير ، لاكسالت ، رومانيولى

الوسط: اسماعيل بن ناصر ، بيليا ، بونفينتورا ، ماركو بريسكانى ، كالهانجولو ، كيسي ، كرونيتش ، باكويتا ، أليكس

الهجوم: كولومبو ، لياو ، دانيلى مالدينى ، انتى ريبيتش ، جياكومو