- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة ميلان في مواجهة مضيفه يوفنتوس غدا الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن ستيفانو بيولى، المدير الفنى لفريق ميلان، عن القائمة التى سيخوض بها مواجهة مضيفه فريق يوفنتوس، مساء غدا الجمعة، فى إياب دور نصف نهائي كأس إيطاليا، على ملعب "أليانز تورينو"، مع عودة منافسات الكرة الإيطالية، بعد غياب دام 3 أشهر، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
كانت مباراة الذهاب التى جمعت ميلان ويوفنتوس، خلال شهر مارس الماضى، على ملعب "سان سيرو"، قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابى 1 – 1، سجل أنتي ريبيتش، هدف الروسونيرى، وتعادل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لليوفى، عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.
يفتقد ميلان، فى مباراة الغد، لخدمات نجمه السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، بسبب الإيقاف، وبنفس السبب يغيب الثنائي كاستيليخو وثيو هيرنانديز، بالإضافة إلى غياب المدافع ماتيو موساكيو، للإصابة على مستوى الكاحل.
بينما شهدت قائمة الروسونيرى، عودة لاعب الوسط الأرجنتيني لوكاس بيليا، بعد تعافيه من الإصابة القوية التى تعرض لها فى شهر ديسمبر الماضى.
وجاءت قائمة ميلان على النحو التالى:
حراسة المرمى: جيانلويجى دوناروما ، بيجوفيتش ، انطونيو دوناروما
الدفاع: كالابريا ، كونتى ، جابيا ، سيمون كايير ، لاكسالت ، رومانيولى
الوسط: اسماعيل بن ناصر ، بيليا ، بونفينتورا ، ماركو بريسكانى ، كالهانجولو ، كيسي ، كرونيتش ، باكويتا ، أليكس
الهجوم: كولومبو ، لياو ، دانيلى مالدينى ، انتى ريبيتش ، جياكومو
27f20fd7-c768-4cf7-9e68-1d758bbc7096
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قائمة ميلان في مواجهة مضيفه يوفنتوس غدا الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.