شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من حفل زفافه.. مصطفى محمد ينشر صورا جديدة مع زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات من احتفاله بحفل زفافه، نشر مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك، صورا له برفقة العروسة حياة سلامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقا عليها قائلا :"حلم السنين".

واحتفل اللاعب مصطفى محمد، أمس الأربعاء بحفل زفافه، حيث أقيم الحفل في شكل أسرى مصغر طبقا للقرارات التي أعلنتها مجلس الوزراء بمنع التجمعات وغلق كل الفنادق الخاصة بالأفراح.



اللاعب مصطفى محمد وزوجته (1)

واستغل عدد من اللاعبين الفرصة خلال فترة التوقف الحالية فى الإعلان عن الخطوبة، أو الزواج كان آخرهم البلدوزر الجديد مصطفى محمد الذى فضل الاستقرار الأسرى للتركيز مع كرة القدم مع عودة النشاط الكروى فى الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، مصطفى محمد، نجم هجوم فريق الزمالك، من المواهب المنتظر تألقها فى أفريقيا خلال الفترة المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى قدمها اللاعب صاحب الـ22 عاما، سواء مع فريقه أو المنتخب الأولمبى، الذى نجح فى قيادته للتتويج بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، وبالتالى اللعب فى أولمبياد طوكيو.

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اللاعب مصطفى محمد وزوجته (2)

وضعت المجلة الفرنسية نجم الزمالك، مصطفى محمد، على رأس 3 مواهب صاعدة فى القارة السمراء، بجانب كريم عريبى، مهاجم فريق النجم الساحلى التونسي، وجاكسون موليكا، هداف فريق مازيمبى الكونغولى، بعد المستويات القوية التى قدمها الثلاثى، فى الفترة الأخيرة.

وتحدثت المجلة الفرنسية، على الإمكانيات الفنية والتهديفية الكبيرة التى يمتلكها مصطفى محمد، من تألقه مع فريق طلائع الجيش الموسم الماضى، وتسجيله 12 هدفا، وصنع 5 أهداف خلال 29 مباراة، ثم تألقه مع المنتخب الأولمبى، وحصوله على لقب الهداف، وأخيرا قيادته الزمالك للوصول إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، بتسجيله 3 أهداف خلال 9 مباريات، بالإضافة إلى تسجيله 5 أهداف خلال 13 مباراة هذا الموسم على مستوى الدوري المصرى.



اللاعب مصطفى محمد وزوجته (3)