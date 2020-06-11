شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف ”الخليج 365”: 3 أعضاء باللجنة الخماسية يخوضون انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف ”الخليج 365” عن أن هناك 3 أعضاء باللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة قرروا، خوض انتخابات الجبلاية بعد المقبلة، لاسيما بعد موافقة "فيفا" على إقامة الانتخابات المقبلة لمدة سنة واحدة، وهو ما دفع ثلاثى الجبلاية يقررون الإقدام على هذه الخطوة.
تابع شبانه عبر برنامج "مع شبانه" أن الأعضاء الثلاثة وهم جمال محمد على ومحمد فضل وسحر عبد الحق يرون أن الفرصة ستكون متاحة أمامهم لخوض الانتخابات لسببين، الأول أن مدة المجلس الجديد هى عام واحد أو أقل حيث ستقام الانتخابات فى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين وبالتالى سيكون ذلك أمرًا جيدًا لهم فى ظل تواصل الثلاثى مع الجمعية العمومية حاليًا وتحقيق بعض الإنجازات مثل تطبيق تقنية الفيديو وفوز المنتخب الأولمبى ببطولة أمم أفريقيا وتأهله للأولمبياد.
تابع شبانه فى لايف الخليج 365 أن السبب الثانى والأهم فهو أنه فى حالة تطبيق بند الـ8 سنوات على المنصب، ستكون فرصة الثلاثى كبيرة فى خوض الانتخابات والنجاح بأحد مناصب العضوية، حيث سيصبح الحرس القديم مثل أحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح وسيف زاهر وخالد لطيف ليس أمامهم سوى خوض الانتخابات على منصب النائب او الرئيس وبالتالى سيكون فوزهم بمقاعد العضوية امرا سهلا.
ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "الخليج 365" 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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