شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف ”الخليج 365”: 3 أعضاء باللجنة الخماسية يخوضون انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف ”الخليج 365” عن أن هناك 3 أعضاء باللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة قرروا، خوض انتخابات الجبلاية بعد المقبلة، لاسيما بعد موافقة "فيفا" على إقامة الانتخابات المقبلة لمدة سنة واحدة، وهو ما دفع ثلاثى الجبلاية يقررون الإقدام على هذه الخطوة.

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تابع شبانه عبر برنامج "مع شبانه" أن الأعضاء الثلاثة وهم جمال محمد على ومحمد فضل وسحر عبد الحق يرون أن الفرصة ستكون متاحة أمامهم لخوض الانتخابات لسببين، الأول أن مدة المجلس الجديد هى عام واحد أو أقل حيث ستقام الانتخابات فى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين وبالتالى سيكون ذلك أمرًا جيدًا لهم فى ظل تواصل الثلاثى مع الجمعية العمومية حاليًا وتحقيق بعض الإنجازات مثل تطبيق تقنية الفيديو وفوز المنتخب الأولمبى ببطولة أمم أفريقيا وتأهله للأولمبياد.

تابع شبانه فى لايف الخليج 365 أن السبب الثانى والأهم فهو أنه فى حالة تطبيق بند الـ8 سنوات على المنصب، ستكون فرصة الثلاثى كبيرة فى خوض الانتخابات والنجاح بأحد مناصب العضوية، حيث سيصبح الحرس القديم مثل أحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح وسيف زاهر وخالد لطيف ليس أمامهم سوى خوض الانتخابات على منصب النائب او الرئيس وبالتالى سيكون فوزهم بمقاعد العضوية امرا سهلا.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "الخليج 365" 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.