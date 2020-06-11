شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: ما يحدث بين الأهلى والزمالك غير منطقى.. وأرجوكم ارحمونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حازم إمام نجم الزمالك الأسبق رسالة خاصة إلى مسئولي الأهلي والزمالك بسبب الخلافات القائمة بين قطبى الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة حول مختلف القضايا.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية: "ما يحدث بين الأهلي والزمالك في هذه الفترة غير منطقي، وسيزيد من حدة التعصب ونعود لنقطة الصفر"، وأضاف: "أرجوكم كفاية ارحمونا وكفاية تعصب، علينا أن نعمل لصالح الكرة المصرية وكل هذا يزيد من حدة التعصب فقط لا غير".

وتابع: "على كل إدارة أن تهتم بناديها فقط، دون التطرق إلى الأندية المنافسة"، وأشار حازم إمام إلى ضرورة تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي من أجل العمل على حل تلك الخلافات، مختتما حديثه قائلاً: "كيف يحدث ذلك وكرة القدم متوقفة بسبب فيروس كورونا، وكيف تطلبون عودة المنافسات والتعصب وصل إلى درجة عالية بين المسؤولين وليس بين الجماهير".

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من ناحية أخرى، يرى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أن الثلاثى الأجنبى بالقلعة البيضاء التونسى فرجانى ساسى والمغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لن يرحلوا عن صفوف القلعة البيضاء مهما كانت المغريات، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت : " أجانب الزمالك مبسوطين فى مصر ومش هيمشوا ، اللاعب طالما عنده جمهور بيحبه وهو متألق وبياخد بطولات والادارة تقدره مادياً بشكل كويس فلن يرحل"

ويضيف حازم إمام: "ساسى وبن شرقى وأوناجم عايشين أحلى أوقاتهم فى الزمالك، شهرة وبطولات وجمهور وإدارة تمنحهم مستحقاتهم فلماذا سيفكرون فى الرحيل عن النادى " .