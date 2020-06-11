شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يرغب فى استعادة إمام عاشور من الزمالك بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم، إمكانية الحصول على خدمات إمام عاشور صانع ألعاب فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لدعم الفريق وعودة اللاعب للظهور بشكل جيد مثل الموسم الماضى عندما كان ضمن صفوف حرس الحدود قبل الانتقال إلى القلعة البيضاء.

ويفضل جهاز حرس الحدود، استعادة خدمات إمام عاشور معارًا فى الموسم الجديد من قلعة ميت عقبة حتى يشارك بشكل أساسى بصورة منتظمة مع الفريق كما ناقش كارتيرون مع جهازه المعاون فى الزمالك فكرة خروج إمام عاشور على سبيل الإعارة فى الموسم الجديد، خاصة فى ظل عدم حصوله على فرصة للتواجد أساسيًا مع الفريق حيث شارك فى 4 مباريات فى الدورى الممتاز فقط، بواقع 158 دقيقة قبل أن يتم إيقافه، لذا فضل فى خروجه للإعارة حتى يحصل على خبرات المشاركة.

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كما حرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مناقشة جهازه المعاون حول شكل قائمة الزمالك فى الموسم الجديد، وذلك فى إطار فترة التوقف الحالية التى تأتى بسبب تعليق النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث حدد كارتيرون مع جهازه المعاون بالزمالك، تصورًا حول شكل قائمة الفريق فى الموسم المقبل وأن يكون هناك بدائل فى كل مركز حتى لا يجد الأبيض نفسه أمام تخمة فى مركز معين وبديل وحيد فى مركز آخر لذا يفضل المدرب الفرنسى أن يكون كل مركز به لاعب أو إثنين أو ثلاثة وفقا لأهمية كل مركز بدلا من توظيف لاعبين بمراكز مختلفة عن مراكزهم.

ومن المقرر أن ينتهى كارتيرون من تصوره خلال الفترة الحالية حتى يقدمه بشكل كامل إلى مجلس إدارة الزمالك حيث يحرص المدرب الفرنسى على الالتزام بالتواجد فى محل إقامته بالقاهرة خلال الفترة الحالية دون الخروج لتجنب فيروس كورونا، حيث تم تعليق مختلف المنافسات المحلية وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية لتجنب ذلك الفيروس كما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، تقديم تقرير باحتياجات الفريق فى الموسم الجديد، إلى مجلس إدارة النادى الأبيض، بعد المناقشات التى دارت بين مدرب الزمالك وجهازه المعاون، لبحث احتياجات الفريق والأمور المختلفة الخاصة بالفترة القادمة ومنها ملف الصفقات.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى.