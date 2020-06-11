شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمار حمدى لاعب الأهلى يعقم منطقته ضد وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام عمار حمدى صانع ألعاب الأهلى المعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم بتعقيم الشارع الذى يسكن فيه فى إطار التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا الذى داهم العالم، وذلك فى إطار حرص اللاعب على المشاركة المجتمعية.

وتلقى النادى الأهلى خمسة عروض محلية للتعاقد مع عمار حمدى، لاعب الفريق المُعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجارى، وأبدى ناديا الاتحاد وسموحة السكندريان رغبتهما فى ضم اللاعب الصاعد بجانب 3 عروض من أندية أخرى فى الدورى المحلى أبدوا استعدادهم للتعاقد مع عمار حمدى الذى يُعد كذلك أحد نجوم المنتخب الأولمبي.

وكان الأهلى يرغب فى الإبقاء على عمار حمدى فى يناير الماضى، لكن اللاعب طلب الرحيل من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة حتى يتمكن من الحفاظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى بأولمبياد لندن التى كان مُقرراً لها يونيو الجارى، لكن تم تأجيلها عاماً بسبب "جائمة" كورونا ليرحل عمار حمدى إلى طلائع الجيش.

وشهدت الأيام الماضية تلقى الأهلى عروضاً من عدة أندية، وهو ما سيحسمه النادى بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر الذى سبق وطلب إعادة عمار حمدى قبل أن يؤكد أن عودة اللاعب للقلعة الحمراء مرتبطة بالصفقات التى سيتم حسمها خلال الصيف الجاري .