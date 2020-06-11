شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 11 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 11/6/2020، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، على افتتاح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أعمال التطوير التى تمت على مدار الشهور الماضية وتوفير كل الاحتياجات الفنية والتقنية من الأجهزة والمعدات الحديثة للارتقاء بالملف الإعلامي وتقديم المستوى الذي يلبي طموحات أعضاء وجماهير الأهلي . الخطيب يفتتح مقر إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، اليوم الخميس، على افتتاح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 11 / 6 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.