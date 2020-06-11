شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. اتحاد التنس ينظم محاضرة توعية ضد الفساد بـ"الفيديو كونفرانس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم غدًا الجمعة، الاتحاد المصرى لكرة التنس برئاسة إسماعيل الشافعي، محاضرات للتوعية بالفيديو كونفرانس لملاحقة الفساد في اللعبة وتضم المديرين الفنيين والحكام وأولياء الأمور وذلك لمواجهة التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات وتناول المنشطات والمخدرات.

وتأتى المحاضرت فى إطار حرص الاتحاد المصري للتنس علي مصلحة الجميع، وتقديم الوعي الكامل والمعرفة الصحيحة لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء وحرص اتحاد التنس على التواصل مع وحدة النزاهة(TIU) وتم الاتفاق علي تنظيم محاضرات للتوعية التى ستضمن الموضوعات التالية: - مقدمة للوائح وقواعد وحدة نزاهـة التنس (TIU) وبرنامج مكافحة فساد التنس (TACP) - أهمية النزاهة في التنس وأهمية الإبلاغ عن الفساد، خاصة بعد قرار وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولى للتنس بإيقاف اللاعب التنس المصرى يوسف حسام مدى الحياة بسبب التلاعب في النتائج.

وكانت لجنة النزاهة بالاتحاد الدولى لرياضة التنس، قد أصدرت بيانا رسميا تقرر فيه إيقاف اللاعب المصرى يوسف حسام المصنف 810 عالمياً حالياً، مدى الحياة بسبب التلاعب بنتائج المباريات وجاء فى البيان أن يوسف حسام البالغ من العمر 21 عاما، تم إيقافه بشكل مؤقت فى مايو 2019 لحين انتهاء التحقيقات وتم حظره مدى الحياة بعد ثبوت إدانته بالتلاعب فى نتائج العديد من المباريات، وشمل ذلك 21 خرقا ، بما فى ذلك ثمانى حالات من التلاعب بنتائج المباريات وست حالات لتسهيل المقامرة واثنان من استدراج لاعبين آخرين"، يذكر أن يوسف حسام شقيقه الأكبر كريم تم إيقافه مدى الحياة منذ عامين لنفس الأسباب بالتلاعب بالنتائج.