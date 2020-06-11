شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الجزار من حفل زفافه: حققت حلمى باللعب للأهلى.. وحجازى مثلى الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود الجزار مدافع الأهلي المعار للجونة أنه يتدرب يوميًا وفقًا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني للنادى الساحلى، مشددًا أنه يحاول الحفاظ على وزنه قبل العودة من جديد للتدريبات والمباريات بعد استئناف النشاط الكروي، قائلاً: "استغليت فترة الحجر الصحي لإتمام زواجي خاصة أن هذه فرصة جيدة للحصول على إجازة زواج مناسبة.. وأتمنى عودة النشاط في أقرب وقت وعودة الحياة لطبيعتها".

وأضاف محمود الجزار على هامش حفل زفافه فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أن اللعب للأهلي كان أحد أحلامه الكروية، كاشفًا عن أن إعارته للجونة كانت من أجل الحصول على فرصة اللعب قبل العودة من جديد للفريق الأحمر بعد انتهاء إعارته، مضيفًا أن الجدية في أداء التدريبات واللعب بقوة هي سر تلقيبة بالجزار.

وتابع الجزار أن الفوز ببطولة أمم افريقيا مع الشباب يعد انجازاً كبيراً ، مؤكداً أن اقامة البطولة في مصر مثل عبء كبير على اللاعبين في ظل وجود رغبة للفوز باللقب لإسعاد الجماهير التي وقفت خلف الفريق طوال أحداث البطولة، متمنياً خوض تجربة الاحتراف خلال المرحلة المقبلة بعد التألق في الدوري المصري، مشيدًا بأداء سعد سمير وأحمد حجازي الذين يعدا بمثابة المثل الأعلى بالنسبة له.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).