شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى لايف ”الخليج 365”: كارتيرون يخطر عائلته بالتوقيع للزمالك قبل مغادرة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف ”الخليج 365” عن أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أجرى اتصالات مع عائلته في الفترة الأخيرة للاطمئنان عليهم وأخطرهم خلال المكالمة أنه يرغب في الاستمرار بالزمالك لذا يفضل أن يقوم بتجديد عقده أولاً قبل بحث إمكانية السفر لهم خلال الفترة المقبلة.

وتابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر صفحات الخليج 365: كارتيرون ينتظر عقد جلسة السبت المقبل مع إدارة الزمالك قبل التفكير في السفر حيث يستمر المدرب الفرنسي في تواجده بالقاهرة لمتابعة تدريبات الفريق بالمنزل ووضع خطط المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن كارتيرون من المدربين الجيدين وأكد على ذلك محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي وقت تولي كارتيرون مسئولية تدريب القلعة الحمراء.

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أضاف شبانه أن الزمالك يوفر جميع متطلبات كارتيرون من لاعبين كبار مثل فرجاني ساسي و محمود علاء و طارق حامد و مصطفي محمد و جنش و محمد أبو جبل ، إلى جانب صرف مستحقات الفريق أول بأول كل هذه الأمور أدت لنجاح كارتيرون ودفعته للموافقة على تجديد تعاقده.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "الخليج 365" 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.