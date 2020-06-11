نادي درجة ثانية مغربي يكشف موقفه من ثنائي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد هشام أيت منا رئيس نادي شباب المحمدية المغربي، أن ناديه يرغب بالفعل في التعاقد مع حميد أحداد لاعب فريق الزمالك والمعار لصفوف الرجاء البيضاوي.

وأَضاف رئيس شباب المحمدية في تصريحات لإذاعة "راديو مارس" المغربي، أن ناديه دخل في مفاوضات بالفعل من أجل ضم أحداد في الموسم المقبل.

وكان الزمالك حصل على خدمات أحداد في الصيف قبل الماضي قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي، قبل أن يخرج على سبيل الإعارة لنادي الرجاء منذ الصيف الماضي.

في المقابل، تحدث رئيس شباب المحمدية عن موقفه من ضم لاعب الزمالك محمد أوناجم، موضحًا أنه من الصعب حاليًا الدخول في مفاوضات مع جناح الفريق الأبيض.

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الزمالك استطاع الحصول على خدمات أوناجم منذ الصيف الماضي قادمًا من فريق الوداد البيضاوي المغربي، حيث تردد أن اللاعب قد يرحل عن صفوف القلعة البيضاء قبل أن يخرج الجناح المغربي مؤكدًا أنه يرغب في البقاء بصفوف الأبيض.

ويمتلك الزمالك بين صفوفه حاليًا أربعة أجانب بواقع لاعب تونسي وهو فرجاني ساسي والمغربيين محمد أوناجم وأشرف بنشرقي وأخيرًا الكونغولي كاسونجو كابونجو.

في المقابل، لدى الزمالك ثلاثة لاعبين خارج النادي يلعبوا على سبيل الإعارة وهم حميد أحداد مع الرجاء المغربي، والثنائي رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري، والنيجيري معروف يوسف.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن في وقت سابق أنه لن يوافق على رحيل أي لاعب على سبيل الإعارة فاتحًا الباب لانتقال أي لاعب بصورة نهائية، في المقابل كشف مؤخرًا أن ناديه اقترب من حسم ثلاث صفقات من بينهم ثنائي أجنبي.