الخطيب يفتتح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
افتتح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الخميس، مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أعمال التطوير التي تمت على مدار الشهور الماضية.
وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، أن أعمال التطوير شهدت توفير كافة الاحتياجات الفنية والتقنية من الأجهزة والمعدات الحديثة للارتقاء بالملف الإعلامي.
وشدد الخطيب خلال زيارته على ضرورة استغلال التقنيات والأجهزة الحديثة التي تم الاستعانة بها للارتقاء بالملف الإعلامي على كافة المستويات.
وشهدت جولة زيارة الخطيب بمقر النادي بالجزيرة تواجد كل من محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة بالنادي، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة، وسامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة ، ومحمد يوسف رئيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.
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