محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:
قال مصطفى غراب، مدرب حراس المرمى بقطاع البراعم في نادي الزمالك، أن حالته الصحية مستقرة؛ حيث يتواجد بالعزل في منزله .
وأشار غراب ـ في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي للزمالك اليوم الخيمس ـ إلى أنه سيخضع لبعض الفحوصات يوم الأحد القادم للاطمئنان على حالته.
ووجه غراب الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور، على الإهتمام ومتابعة حالته، مشيراً إلى أن طارق يحيى، رئيس قطاعات الكرة بالنادي يتواصل معه للاطمئننان عليه، مشددا له على دعم مجلس الإدارة له حتى يتعافى بشكل تام.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب إصابته بكورونا.. مدرب ناشئي الزمالك: حالتي مستقرة.. وسأخضع لتحاليل أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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