ريـال مدريد يتلقى أسئلة الصحفيين إلكترونياً قبل مباراة إيبار

أعلن نادي ريـال مدريد الإسباني، تلقيه أسئلة الصحفيين إلكترونياً، وذلك في المؤتمر الصحفي المقرر إقامته عبر التواصل عن بعد، قبل مواجهة إيبار المقبلة لمدريد والمقرر لها الأحد المقبل في إطار منافسات

وقرر زين الدين زيدان المدير الفني لمدريد خوض تدريب الغد في نفس موعد إقامة المباراة لتأقلم كافة اللاعبين على التوقيت.

ومن المقرر أن يخوض الريـال المباراة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بدلاً من ملعبه الأساسي السنتياجو برنابيو الذي يشهد حالياً عمليات تطوير. والمقرر لها الأحد المقبل في إطار منافسات الدوري الإسباني وقرر زين الدين زيدان المدير الفني لمدريد خوض تدريب الغد في نفس موعد إقامة المباراة لتأقلم كافة اللاعبين على التوقيت.ومن المقرر أن يخوض الريـال المباراة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بدلاً من ملعبه الأساسي السنتياجو برنابيو الذي يشهد حالياً عمليات تطوير.

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