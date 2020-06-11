عودة الدوري الإسباني .. التشكيل الرسمي لـ ريـال بيتيس أمام أشبيلية

أعلن الجهاز الفني لفريق ريـال بيتيس، التشكيل الرسمي للاعبيه في مواجهة أشبيلية التي تنطلق بعد قليل، في إطار منافسات الجولة 28 للدوري الإسباني، وهي المباراة الأولى لليجا بعد فترة التوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب تداعيات

ويمثل بيتيس في المباراة كل من ...

"روبيليس، إيمرسون، مارك بارترا، أليكس مورينو، سيدني، كارليس ألينيا، جيدو رودريجيز، كاناليس، نبيل فقير، كريستيان تيو، إجليسياس".

ويحتل بيتيس المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الليجا برصيد 33 نقطة. وهي المباراة الأولى لليجا بعد فترة التوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب تداعيات كورونا ويمثل بيتيس في المباراة كل من ..."روبيليس، إيمرسون، مارك بارترا، أليكس مورينو، سيدني، كارليس ألينيا، جيدو رودريجيز، كاناليس، نبيل فقير، كريستيان تيو، إجليسياس".ويحتل بيتيس المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الليجا برصيد 33 نقطة.

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