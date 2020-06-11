التشكيل الرسمي لأشبيلية أمام ريـال بيتيس في أول مباريات عودة الليجا

أعلن المدير الفني لفريق أشبيلية، جولين لوبيتيجي، التشكيل الرسمي للاعبيه في مواجهة ريـال بيتيس التي تنطلق بعد قليل، في إطار منافسات الجولة 28 للدوري الإسباني، وأول مباريات العودة بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي بسبب أزمة

ويمثل أشبيلية في المباراة كل من .

"حارس المرمى فاكليك، ديجو كارلوس، كوندي، ريجيلون، نافاس، فرناندو، أولفر، جوردان،دي يونج، أوكامبوس، منير الحدادي". إطار منافسات الجولة 28 للدوري الإسباني، وأول مباريات العودة بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي بسبب أزمة كورونا ويمثل أشبيلية في المباراة كل من ."حارس المرمى فاكليك، ديجو كارلوس، كوندي، ريجيلون، نافاس، فرناندو، أولفر، جوردان،دي يونج، أوكامبوس، منير الحدادي".

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