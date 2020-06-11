أوضح تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني حقيقة الأنباء التي ترددت عن رغبة ألميريا في التعاقد مع رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي.

وقال تركي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل فيس بوك:

"نبدء المتبقي في مباريات الدوري يوم الاحد ان شاء الله بقيادة المدرب القدير جوتي ولا نلتفت للاشاعات المغرضه التي هدفها تتويهنا عن الحقيقة".

وشهدت الفترة الماضية توتراً في العلاقة بين تركي ومجلس إدارة النادي الأهلي خلال الأيام الماضية.



المدير الفني للنادي الأهلي.وقال تركي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل فيس بوك:"نبدء المتبقي في مباريات الدوري يوم الاحد ان شاء الله بقيادة المدرب القدير جوتي ولا نلتفت للاشاعات المغرضه التي هدفها تتويهنا عن الحقيقة".وشهدت الفترة الماضية توتراً في العلاقة بين تركي ومجلس إدارة النادي الأهلي خلال الأيام الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يوضح حقيقة مفاوضات ألميريا مع رينيه فايلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.