أحمد فوزي يكشف رغبة تسوبيل في تغيير مركزه مع الأهلي

كشف أحمد فوزي حارس النادي الأهلي السابق، عن رغبة الألماني راينر تسوبيل مدرب القلعة الحمراء الأسبق، في تغيير ليشارك كظهير أيمن. وأكد فوزي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم الخميس، أن تسوبيل مدرب الأهلي الأسبق أشركه كظهير أيمن في تدريبات الفريق أمام محمد عمارة الظهير الأيمن للفريق الأحمر. في تدريبات الفريق أمام محمد عمارة الظهير الأيمن للفريق الأحمر. وأضاف " جميع من شاهدني وأنا ألعب كرة القدم، يرى أنني كان من الأفضل أن ألعب مهاجم". Advertisements

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