استقرار حالة مدرب حراس البراعم بالزمالك

أكد مصطفى غراب مدرب حراس المرمى بقطاع البراعم بنادي الزمالك، استقرار حالتة الصحية، وتواجده بالعزل بمنزله.

أضاف غراب أنه سيخضع لبعض الفحوصات يوم

الأحد القادم للاطمئنان علي حالته. ووجه غراب الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور، علي الاهتمام ومتابعة حالته . وأشار أن طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة بالنادي ، يتواصل معه للاطمئننان عليه، مشددا له علي دعم مجلس الإدارة له حتي يتعافي بشكل تام.