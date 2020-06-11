استقرار حالة مدرب حراس البراعم بالزمالك

أكد مصطفى غراب مدرب حراس المرمى بقطاع البراعم بنادي الزمالك، استقرار حالتة الصحية، وتواجده بالعزل بمنزله.
أضاف غراب أنه سيخضع لبعض الفحوصات يوم
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