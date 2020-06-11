بث مباشر مشاهدة مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني

يترقب عشاق الكرة الإسبانية المواجهة القوية التي ستجمع بين إشبيلية وريال بيتيس اليوم الخميس على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إطار مواجهات الأسبوع الـ 28 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم والمؤجلة من يوم 15 مارس الماضي . ومن المقرر أن تنطلق مباراة إشبيلية ضد ريال بيتيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر ، الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية ضد ريال بيتيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر ، الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة . وستذاع مباراة ريال بيتيس ضد إشبيلية اليوم عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف كما ستذاع عبر قناتي LaLiga TV Bar و CBC SPORT HD . Sports HD 1 و beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف كما ستذاع عبر قناتي LaLiga TV Bar و CBC SPORT HD . ويدخل فريق إشبيلية مباراة اليوم محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، بينما يحتل فريق ريال بيتيس المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة . مشاهدة مباراة إشبيلية وريال بيتيس

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