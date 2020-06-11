الجزيرة الإماراتي يهدد بقاء فايلر مع الأهلي

تلقى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عرضاً ضخماً للرحيل إلى نادي الجزيرة الإماراتي.

وأكدت مصادر مقربة من المدرب السويسري أن فايلر تلقى عرضاً ضخماً من الجزيرة تحت الدراسة حالياً. وأشارت إلى أن فايلر لم يحسم بعد ملف تجديد انتظاراً لرأي زوجته في مسألة البقاء في مصر بجانب مصير الدوري المحلي.

إلى أن فايلر لم يحسم بعد ملف تجديد انتظاراً لرأي زوجته في مسألة البقاء في مصر بجانب مصير الدوري المحلي.

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