أحمد فوزي: عصام الحضري أفضل من ارتدى قفاز حراسة المرمى في تاريخ مصر

أكد أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق من أفضل خمس حراس مرمى في العالم في الفترة ما بين 2006إلى 2009.
وقال فوزي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم الخميس، " أرى أن عصام الحضري من أفضل خمس حراس في العالم في الفترة ما بين 2006إلى 2009".
وأضاف " الحضري أفضل من ارتدى القفاز في تاريخ حراسة المرمى في مصر".
وأوضح أحمد فوزي " الحضري يمتلك موهبة كبيرة للغاية، بالإضافة إلى تأثير أحمد ناجي عليه في صناعة شخصيته، الأمر الذي أنتج حارس بقيمة عصام الحضري".
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