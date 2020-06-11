رياضة | الأهلي يقترب من ضم «خليفة صلاح»

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من ضم «خليفة صلاح» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول النادي الأهلي منذ فترة التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق الموسم القادم.

ويرغب الأهلي في ضم طاهر محمد في الصيف تحسبا لرحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

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ودخل الأهلي في مفاوضات جادة مع مسؤولي المقاولون العرب لضم طاهر محمد ولكن تم رفض العرض المقدم من الفريق الأحمر.

وعاد الأهلي للتفاوض من جديد مع نجم ذئاب الجبل حيث كثف مسئولو الأحمر مفاوضاتهم مع اللاعب وقدموا عرض أكبر للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي.

واقترب مسئولو القلعة الحمراء بشكل كبير من ضم طاهر محمد طاهر في الصيف القادم ولكن يتبقى بعض الأمور التي يجب انهائها مع المقاولو العرب ليتوصل كلا الطرفين لإتفاق بعد ان نجح الأهلي في الحصول على موافقة مبدئية من اللاعب بالانضمام للفريق.