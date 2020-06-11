رياضة | الاتحاد الأوروبي يزف بشرى سارة بشأن مباريات دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يزف بشرى سارة بشأن مباريات دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن بشرى سارة لجماهير دوري أبطال أوروبا، حيث أشار إلى أنه سيعلن خلال الأسبوع القادم عن طريقة إقامة المباريات المتبقية من المسابقة.

وقال اليويفا في بيان إن لجنته التنفيذية ستجتمع عن بعد ومن خلال تقنية الفيديو في 17 يونيو الجاري وإن جدول الأعمال سيتضمن ”بحث مستقبل مباريات دور 16 وما بعدها وما يتصل بهذه الأمور“ على مستوى البطولتين.

وفي البداية كان من المقرر إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في مدينة إسطنبول التركية وإقامة نهائي الدوري الأوروبي في جدانسك البولندية لكن اليويفا قال في الشهر الماضي إنه يبحث ”مجموعة من الخيارات“ لإقامة المراحل المتبقية من البطولتين.

وتتضمن هذه الخيارات إمكانية إقامة ما تبقى من كل بطولة في مكان واحد وإقامة دور الثمانية والدور قبل النهائي من مباراة واحدة فقط بدلا من اثنتين للذهاب والإياب.

Advertisements

وتتبقى أربع مباريات في إياب دور 16 في دوري الأبطال بينما ضمن أتليتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وأتلانتا ورازن بال شبورت لايبزيج الظهور في دور الثمانية.

وعلى مستوى الدوري الأوروبي تتبقى مباراتان في ذهاب دور 16 إلى جانب جميع مباريات الإياب.

وقال رئيس بلدية مدريد يوم الثلاثاء الماضي إن العاصمة الإسبانية تسعى لاستضافة نهائي دوري الأبطال إذا ما تقرر نقل المباراة من إسطنبول.

وخلال الاجتماع سيناقش اليويفا أيضا جدول بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت إلى 2021 وأماكن إقامة المباريات إضافة إلى مواعيد مباريات الجولات الفاصلة المؤهلة للبطولة والتي كان من المقرر إقامتها في مارس آذار الماضي.

وستقام مباريات البطولة التي سيشارك فيها 24 منتخبا في 12 مدينة أوروبية مختلفة.