رياضة | بوروسيا دورتموند يُحدد سعر بيع نجم الفريق الأصفر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر بوروسيا دورتموند يُحدد سعر بيع نجم الفريق الأصفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن العديد من الأندية الأوروبية ترفب في الحصول على خدمات الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة تيلجراف البريطانية أن بروسيا دورتموند لن يخفض مطالبه المالية بشأن التخلي عن سانشو على الرغم من تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بروسيا دورتموند ينتظر عرضًا تبلغ قيمته 128 مليون يورو من أجل التخلي عن سانشو لكنه سيكون من الصعب الحصول على هذا المبلغ بسبب أزمة فيروس كورونا المميت.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن الأندية الأوروبية ستواجه صعوبة كبيرة في إبرام صفقات تتجاوز الـ100 مليون يورو لذلك قد يستمر سانشو في صفوف بروسيا دورتموند في الموسم المقبل.