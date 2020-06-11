رياضة | مدرب ريال مايوركا: عليك أن تستمتع بـ"ميسي" عندما يلعب ولكن!

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب ريال مايوركا: عليك أن تستمتع بـ"ميسي" عندما يلعب ولكن! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق فيسينتي مورينو المدير الفني لريال مايوركا على مواجهة فريقه لنادي برشلونة في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني والمقرر إقامتها يوم السبت القادم.

وقال فيسينتي مورينو في تصريحاته قبل موقعة برشلونة المنتظرة: "برشلونة هو المُفضل لكن لدينا أمل في الفوز كما فعلنا ضد مدريد".

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وتابع: "ميسي أفضل لاعب في العالم, هو قادر على إحداث الفارق عندما يُريد، ولا أحد يمكن إيقافه".

وواصل: "عندما تواجه برشلونة عليك أن تستمتع بوجود هؤلاء اللاعبين مثل ميسي, لكنك أيضاً تعاني لأنه سجل علينا هاتريك في الذهاب".

واختتم مورينو: "تصريح كيكي سيتين عن الـ5 تغييرات ؟ أعتقد أن هذا سيفيد فرق المقدمة أكثر, جميعنا نرغب في أن يكون لدينا تشكيلة برشلونة .. على الرغم من أنني أفترض أن لـ سيتين أسبابه ويجب أن نحترمها".