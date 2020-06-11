رياضة | عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو نادي الزمالك خلال الساعات الماضية صفقة من العيار الثقيل تمهيداً للإعلان عنها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتزم مسؤولو نادي الزمالك التعاقد مع صفقات سوبر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، وذلك من أجل تدعيم صفوف القلعة البيضاء

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وتمكن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور من حسم صفقة من العيار الثقيل، تمهيدًا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الصفقة التي حسمها نادي الزمالك بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض هو مهاجم صاحب جنسية أنجولية ويجيد اللعب في مركز رأس الحربة، وتمت إنهاء تفاصيل الصفقة بشكل رسمي.

وكشف مصدر موثوق أن هذه الصفقة لا يعلم بها سوي مرتضي منصور رئيس الزمالك فقط، وكذلك الفرنسي باتريس كارتيرون بعد اشادة الأخير باللاعب وطلب من إدارة النادي الأبيض التعاقد معه رسمياً.