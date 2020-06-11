رياضة | ليفربول يحسم موقف مشاركة محمد صلاح أمام إيفرتون

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يحسم موقف مشاركة محمد صلاح أمام إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية موقف محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني من المشاركة في المباراة المقبلة أمام ايفرتون في الديربي بعد استئناف البريميرليج.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول مباراة ديربي الميرسيسايد أمام ايفرتون يوم 21 من الشهر على ملعب جوديسون بارك معقل فريق ايفرتون.

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واكدت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، أن ليفربول أكد تعافي محمد صلاح وروبيرتسون من الإصابات الخفيفة التي لحقت بالثنائي في الفترة الماضية.