رياضة | أبوظبي تستأنف النشاط الرياضي بعد توقفات الكورونا بمنافسات قتالية في يوليو المقبل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر أبوظبي تستأنف النشاط الرياضي بعد توقفات الكورونا بمنافسات قتالية في يوليو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت أبوظبي بدء استئناف النشاط الرياضي من جديد ، بعد توقف استمر لشهور خوفا من انتشار فيروس كورونا، وذلك تبدأ المنافسات بالفنون القتالية المختلطة الأولى عالميًا، مؤسسة يو إف سي، ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن تنظيم سلسلة مباريات "جزيرة النزال" المرتقبة في جزيرة ياس، الوجهة العالمية الترفيهية للعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وذلك مع الالتزام بالإرشادات الصحية المتبعة عالميًا، حيث قامت دائرة الثقافة والسياحة بإنشاء منطقة آمنة بمساحة 25 كيلومتر مربع على جزيرة ياس، تحتوي على ميدان قتالي، وفندق، ومرافق تدريبية، وعدد من المطاعم التي يسمح بدخولها حصريًا لرياضيي ومدربي وموظفي يو إف سي، بالإضافة إلى بعض عمال جزيرة ياس القائمين على صيانة وتشغيل المرافق المتواجدة بالمنطقة.

وتتضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها يو إف سي أربعة مباريات، من بينهم مباراة يو إف سي 251 مدفوعة الأجر وثلاث مباريات تحت عنوان "ليالي القتال" ، وتنطلق المباريات الحماسية المنتظرة بمباراة يو إف سي 251 والتي ستقام فى 11 يوليو ، لتتبعها مباريات "ليال القتال" بتتابع يومى 15 و18 من نفس الشهر ، ليكون آخرها 25 يوليو، وسيتم إعلان تفاصيل المباريات والمقاتلين المشاركين خلال الأسابيع القادمة.

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وأكد محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ان التعاون مع يو إف سي يعد أحد أنجح الاستثمارات التي قاموا بها مؤخرًا ، وانهم فخورون أن تكون أبوظبي أول من يستضيف فعالية "جزيرة النزال" وأول من يحتفل بعودة رياضة اليو إف سي للساحة العالمية، والفضل في ذلك يعود لجهود وتعاون شركائنا في يو إف سي."

وأضاف: "قمنا بالتعامل مع الجهات المعنية في حكومة أبوظبي لضمان سلامة الرياضيين والمدربين وموظفي اليو إف سي ومجتمع أبوظبي من خلال اتباع أعلى معايير الصحة والأمان في التخطيط لهذا الحدث. وخلال هذا العام، تمكنت أبوظبي من إثبات قدرتها على مواجهة جميع التحديات والحرص على سلامة سكانها وزوارها، ونسعى من خلال هذا الحدث أن نبرز أفضل ما توفره ابوظبى في الوقت الذي نتطلع فيه لاستقبال العالم في الإمارة عما قريب."

فيما قال دانا وايت رئيس شركة الفنون القتالية المختلطة انهم توصلوا إلى فكرة خوض سلسلة مباريات "جزيرة النزال" في جزيرة ياس لأنهم كانوا بحاجة إلى وجهة تستطيع استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية في ظل المرحلة الراهنة التي يمر بها العالم، وكانت أبوظبي خلال السنوات العشر الماضية رائدة في استضافة مباريات يو إف سي ولذلك هي بلا شك الوجهة الأمثل لإقامة مثل هذه الفعاليات، لاسيما لجهة البنى التحتية التي تُستحدث خصيصًا لهذا الحدث والتي ستكون بمثابة فرصة العمر لجميع الرياضيين والمقاتلين، بدءاً من الحلبة ومنشأة التدريب الخاصة، وصولًا إلى المساحة مُثمَنة الأضلاع في الجزيرة (الأوكتاغون). واثقون من أنها ستكون تجربة لا تنسى، ولا يسعني الانتظار لتقديم مباريات مذهلة مباشرة من جزيرة ياس".