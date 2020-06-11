رياضة | قبل عودة دوري أبطال إفريقيا.. مشوار الزمالك في البطولة حتي نصف النهائي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل عودة دوري أبطال إفريقيا.. مشوار الزمالك في البطولة حتي نصف النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك عودة منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في أغلب بلدان القارة السمراء.

الزمالك يتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا

وتأهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد إقصاء الترجي التونسي من دور ربع النهائي ليضرب الأبيض موعداً قويا مع الرجاء البيضاوي المغربي في قبل النهائي الإفريقي.

مشوار الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا

استهل الزمالك مشواره في دوري أبطال أفريقيا بسحق فريق ديكيداها بسبعة أهدافٍ نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي، ثم فاز عليه في الإياب بنصف دستة أهداف.

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وفي الدور الـ32 خسر الزمالك من جينراسيون فيوت بهدفين لهدف في الذهاب، لكنه عاد في النتيجة في الإياب وفاز بهدفٍ نظيف وضعه في دور المجموعات.

مشوار الزمالك حتي نصف النهائي

بداية الزمالك في دور المجموعات من النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا كانت كارثية، حيث خسر من مازيمبي الكونغولي بثلاثيةٍ نظيفة.

وفي الجولة الثانية فاز الزمالك على بريميو دي أجوستو في بهدفين نظيفين، لكنه سقط في الجولة الثالثة بالتعادل الإيجابي أمام زيسكو يونايتد، قبل أن يعود الأبيض ليفوز على زيسكو الزامبي في الجولة الرابعة وبرغم تعادله مع مازيمبي في الجولة الخامسة ولكنه تأهل رسميًا بعد التعادل بين زيسكو يونايتد وبريميو دي أجوستو.

تأهل الزمالك من دور المجموعات جعله يضرب موعدا قويا مع حامل اللقب الترجي التونسي والذي فاز بآخر نسختين على حساب الأهلي والوداد على التوالي.

الأبيض واجه الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي ليضربه بثلاثية مقابل هدف قبل أن يكرر النتيجة ذاتها في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ليخسر الزمالك في إياب الدور بهدف نظيف الا أن الفريق تأهل لدور نصف النهائي ليضرب موعدا مع الرجاء البيضاوي المغربي.