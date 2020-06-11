رياضة | الفجيرة يضم نجم الشارقة في صفقة انتقال حر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر الفجيرة يضم نجم الشارقة في صفقة انتقال حر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إماراتية أن نادي الفجيرة الإماراتي لكرة القدم ضم لاعب الشارقة ، عبد الله ناصر لمدة عام واحد في صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن ناصر /21 عاما/ ينتهي تعاقده في الصيف المقبل.

وسيكون ناصر رابع صفقات الفجيرة عقب انضمام كل من العراقي محمد مصطفى والذي انتهى عقده مع ناديه السابق دبا الحصن، والحارس محمد البيرق المُعار من الوصل للمُوسم القادم، وعبد الله المطرُوشي القادم من اتحاد كلباء بعد انتهاء إعارته للعُروبة خلال مايو الماضي.

يذكر أن منافسات الدوري الإماراتي متوقفة حاليا بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.