رياضة | الزمالك يحسم مصير «البلدوزر»

تلقى واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية عروض أوروبية جديدة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية بلجيكية أن مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء تلقى عروض من أحد أندية الدوري البلجيكي في الفترة الماضية لضمه في الصيف القادم.

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وكشفت التقارير أن كل من نادي جينت ونادي أندرلخت البلجيكيان يتنافسان على ضم مصطفى محمد في نهاية الموسم الجاري لتدعيم خط الهجوم في فرقهم بالموسم القادم.

وأشارت التقارير إلى أن مصطفى محمد لا يمتلك هذان العرضان فقط بل يملك عروض من الدوري الإسباني والدوري الأسكتنلدي أيضا.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد أكد أنه يرفض فكرة رحيل مصطفى محمد في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق الشديدة له في الموسم القادم وعدم وجود بديل له.