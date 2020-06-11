رياضة | تركي آل الشيخ: لا نلتفت إلى الإشاعات المغرضة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: لا نلتفت إلى الإشاعات المغرضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني على أن فريق الكرة سيعود لاستكمال مباريات الدوري الإسباني الدرجة الثانية الأحد المقبل وبقيادة مدربه الإسباني جوتي، دون النظر إلى الشائعات التي أُطلقت مؤخرًا.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"نبداء المتبقي في مباريات الدوري يوم الاحد ان شاء الله بقيادة المدرب القدير جوتي ولا نلتفت للاشاعات المغرضه التي هدفها تتويهنا عن الحقيقة".

وتعود عجلة المباريات في إسبانيا للدوران من جديد بعدما توقفت لمدة ٣ أشهر بسبب انتشار جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أجمع وتسببت في إيقاف الأنشطة الرياضية.