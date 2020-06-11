رياضة | خاص.. الأهلي يستقر على ألوان قميصه بالموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يستقر على ألوان قميصه بالموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في مناقشة تصميم قميص الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد.

وفتح النادي الأهلي ملف قميص الفريق، مع الشركة الراعية للملابس لاختيار الشكل والتصميم الجديد، والذي سيرتديه الفريق بالموسم المقبل.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن إدارة القلعة الحمراء لا تنوي تغيير ألوان القميص البديلة والإبقاء عليها.

وأضاف المصدر: "الأهلي يفضل الإبقاء على اللونين الفيروزي والأسود، بجانب اللون الأساسي وهو الأحمر، بعدما لقى استحسان الكثير من الجماهير بالموسم الجاري".

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في وقت سابق عن عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف الشهر الجاري.

Advertisements