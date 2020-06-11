الامارات | ماذا قال نادي النصر المتصدر رداً على قرار إلغاء موسم الكرة الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال نادي النصر المتصدر رداً على قرار إلغاء موسم الكرة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مشرف فريق النصر للكرة الطائرة، أحمد الجناحي، أن قرر اتحاد الكرة الطائرة الذي اتخذه اليوم الخميس بإلغاء الموسم الحالي لجميع المسابقات بمختلف الفئات العمرية دون تتويج أي بطل يشكل صدمة لطموحاتهم، خاصة وأن فريقهم كان متصدراً لجدول الترتيب.

وأكد الجناحي لـ"الإمارات اليوم" أن القرار على الرغم من أنه صادم لكنهم يتقبلونه، وقال: "صحيح القرار صادم، ولكن ما باليد حيلة، علينا أن نتقبله".

وكان فريق النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري العام للرجال برصيد 40 نقطة، بعد نهاية الجولة 16 من المنافسة التي جرى تعليقها منذ منتصف مارس الماضي في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، وبعد تعليق كل الأنشطة الرياضية.

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وأعرب مشرف فريق النصر للكرة الطائرة عن أمله في أن يحصل ناديهم على امتيازات في الموسم المقبل، وتابع:"نتطلع إلى أن نحصل على امتيازات، أقلها منحنا احقية المشاركة الخارجية". وأصبح اتحاد الطائرة أول اتحاد رياضي في الإمارات يتخذ الخطوة الخاصة بإلغاء الموسم. وقرر الاتحاد انطلاقة الموسم الجديد في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر القادم.

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