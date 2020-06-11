شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يقر عددا من التعديلات على انتقالات اللاعبين في الموسم القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عدد من التعديلات المؤقتة على اللوائح الخاصة بانتقالات اللاعبين في ضوء انعكاسات أزمة فيروس كورونا على المسابقات الرياضية.

وسيسمح الاتحاد للاعبين الغير مرتبطين بأندية بالتسجيل في ثلاثة أندية كحد أقصى بدلًا من ناديين في الموسم الواحد.

كذلك، سيسمح للاتحادات المحلية التي تستخدم تقويمًا مزدوجًا بفتح باب الانتقالات لموسم 2020-2021 قبل انتهاء الموسم الجاري، من أجل منح الأولوية للأندية لاستئناف الموسم الجاري بالتشكيلة التي تملكها وكذلك توفير نوع من المرونة في انتقالات اللاعبين.

ويتوقف القرار الأخير على تحقيق عدد من الشروط أولها ألا يتم فتح باب تسجيل اللاعبين الجدد إلا قبل 4 أسابيع من نهاية الموسم الجاري على الأقل، كما لن يسمح للاعب الذي ينتقل لناد جديد بالمشاركة معه إلا مع انطلاق الموسم الجديد 2020-2021. ومنح الاتحاد الحق للأندية بالتعاقد مع أي لاعب حر على أن يكون مؤهلًا للمشاركة في الموسم القادم أيضًا.