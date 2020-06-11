شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: «نبدأ المتبقي من الدوري بقيادة جوتي.. ولا نلتفت للإشاعات المغرضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لفت المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، إلى عودة فريقه الإسباني بقيادة مدربه جوتي للمشاركة في منافسات دوري الدرجة الثانية مع استئناف النشاط في إسبانيا، مؤكدًا أنه لن يلتفت للإشاعات المغرضة.

وقال «آل الشيخ»، على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»: «نبدأ المتبقي في مباريات الدوري يوم الأحد إن شاء الله بقيادة المدرب القدير جوتي».

وأضاف: «لا نلتفت للإشاعات المغرضة التي هدفها تتويهنا عن الحقيقة».