شكرا لقرائتكم محمد شبانه: باتريس كارتيرون اخبر عائلته برغبته الاستمرار في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع " أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أجري أجري اتصالات مع عائلته في الفترة الأخيرة للاطمئنان عليهم وأخطرهم خلال المكالمة أنه يرغب في الاستمرار بالزمالك لذا يفضل أن يقوم بتجديد عقده أولا قبل بحث إمكانية السفر لهم خلال الفترة القادمة.
تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه عبر صفحات اليوم السابع : كارتيرون ينتظر عقد جلسة السبت المقبل مع إدارة الزمالك قبل التفكير في السفر حيث يستمر المدرب الفرنسي في تواجده بالقاهرة لمتابعة تدريبات الفريق بالمنزل ووضع خطط المرحلة المقبلة ، مؤكداً أن كارتيرون من المدربين الجيدين و أكد على ذلك محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي وقت تولي كارتيرون مسئولية تدريب القلعة الحمراء.
لمتابعة لايف محمد شبانه
أضاف شبانه أن الزمالك يوفر جميع متطلبات كارتيرون من لاعبين كبار مثل فرجاني ساسي و محمود علاء و طارق حامد و مصطفي محمد و جنش و محمد أبو جبل ، إلى جانب صرف مستحقات الفريق أول بأول كل هذه الأمور أدت لنجاح كارتيرون ودفعته للموافقة على تجديد تعاقده.
ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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