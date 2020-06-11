شكرا لقرائتكم الخطيب يفتتح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، اليوم الخميس، على افتتاح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أعمال التطوير التى تمت على مدار الشهور الماضية وتوفير كافة الاحتياجات الفنية والتقنية من الأجهزة والمعدات الحديثة للارتقاء بالملف الإعلامي وتقديم المستوى الذي يلبي طموحات اعضاء وجماهير الاهلي .

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ورافق الخطيب في جولته بمقر الأهلي بالجزيرة كل من: محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، وخالد مرسي، مدير مقر الجزيرة والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، ومحمد يوسف رئيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والعديد من مديري الإدارات المختلفة بالنادي.

وشدد الخطيب على ضرورة استغلال التقنيات والأجهزة الحديثة التى تم الاستعانة بها للارتقاء بالملف الإعلامي على كافة المستويات وتغطية الأخبار والأنشطة الرياضية بما يليق بنادي القرن.‎