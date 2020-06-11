شكرا لقرائتكم مصطفى غراب: حالتي الصحية جيدة واخضع لفحوصات الاسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى غراب مدرب حراس المرمى بقطاع البراعم فى نادى الزمالك، استقرار حالتة الصحية وتواجده بالعزل في منزله، مضيفا أنه سيخضع لبعض الفحوصات يوم الأحد القادم للاطمئنان علي حالته.

ووجه غراب الشكر لمجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضي منصور علي الاهتمام ومتابعة حالته وأشار أن طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة بالنادي ، يتواصل معه للاطمئننان عليه ، مشددا له علي دعم مجلس الإدارة له حتي يتعافي بشكل تام.

وأجرى طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادى الزمالك، اتصالا هاتفيا بمصطفى غراب مدرب حراس المرمى للبراعم وذلك للاطمئنان عليه وأكد يحيى أن غراب قد أصيب بفيروس كورونا مؤخرا لكن حالته الصحية مستقرة حاليا ويخضع لحجر منزلي مؤكدا تمني مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور وقطاع الكره الشفاء العاجل له.

Advertisements

فيما أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور بيانا رسميا بسبب قيام بعض الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي بانتحال اسم الزمالك والموقع الرسمي للنادي، وجاء نص البيان كالتالي :

أكد مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصورعلى وجود صفحة رسمية وحيدة لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي التي تحمل علامة التوثي وجاء ذلك في ظل قيام بعض الجماهير المحبة للنادي بإنشاء عدد من الصفحات والمجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحمل إسم الموقع الرسمي لنادي الزمالك

وأشاد منصور بدور جماهير نادى الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مساندة مجلس الإدارة في جميع قراراته خلال الفترة الأخيرة، في ملف نادي القرن وغيره من الملفات الهامة ويؤكد مجلس إدارة النادي على استمراره في العمل لاستعادة حقوق النادي في ملف نادي القرن، باعتبار الفريق الأبيض هو الأكثر تتويجاً بالبطولات في القرن العشرين أكثر من أي فريق آخر.