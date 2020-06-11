شكرا لقرائتكم محمود الجزار: بطولة أفريقيا الأهم في حياتى ولم أقم حفل زفاف بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود الجزار لاعب نادى الجونة المعار من النادى الأهلى، أنه لم يقم حفل زفاف تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال محمود الجزار خلال برنامج "لقاء خاص" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "التزمت بإجراءات الدولة لمواجهة كورونا ولم أقم حفل زفاف، وزوجتى أفضل هدية من الله وتهيئ كل الظروف لنجاحى وتخرجنى من المواقف الصعبة التي أمر بها".

وأكد مدافع الجونة، أن سعد سمير وحجازى ورامى ربيعة من أفضل المدافعين في مصر، والذى يحب طريقة لعبهم، بالإضافة إلى النجوم القدامى أمثال وائل جمعة وإبراهيم سعيد، ومثلى الأعلى هو البرازيلي تياجو سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي".

وعن سبب لقب الجزار، قال مدافع الأهلى المعار للجونة: إن لقب "الجزار" جاء بسبب طريقة لعبى القوية وتدخلاتى العنيف في بداية مسيرتى الكروية، لذلك أطلق أصدقائى عليه هذا اللقب ومازال ملازمنى".

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وأوضح محمود الجزار، "أن أفضل أوقات حياته عندما حقق المنتخب الأولمبى بطولة أفريقيا مع شوقى غريب، لأنه أول بطولة دولية لى وكل اللاعبين أخرجوا كل ما عندهم للفوز بهذه البطولة وإسعاد الجماهير المصرية بعد سقوط المنتخب الأول".

وأضاف الجزار، إنه استفاد كثيرا من إعارته لنادى الجونة الذى تساعد منظومته أي شخص على النجاح، وأحلم بالاحتراف ولكن كل هدفه حاليا عودة الدورى واستكمال رحلته مع الجونة.