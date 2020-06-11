شكرا لقرائتكم الإتحاد السكندرى يدخل سباق الأندية الراغبة فى التعاقد مع كريم بامبو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو الإتحاد السكندرى فى سباق الأندية الراغبة فى التعاقد مع كريم بامبو صانع ألعاب الزمالك لتدعبم منطقة وسط الملعب ويكون بديل استراتيجى لزميله أحمد رفعت الذى تأكد عودته للزمالك عقب نهاية عقده مع زعيم الثغر بانتهاء الموسم الجارى .

ويسعى مجلس إدارة الإتحاد السكندرى إلى استغلال عدم مشاركة كريم بامبو بشكل أساسى مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك والحصول على خدماته فى ظل قناعة اللاعب نفسه بأنه سيكون خارج جدران القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى .

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وجاء التحركات من جانب الاتحاد السكندرى لإتمام الصفقات بعدما أتم مجلس إدارة نادي زعيم الثغر برئاسة محمد مصيلحى اتفاقه مع طلعت يوسف لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2020/2021 ، وعقد رئيس النادي جلسة مع طلعت يوسف عقب تفويضه من مجلس الإدارة في جلسته الأخيرة لإنهاء ملف التجديد ، وللأتفاق على كافة التفاصيل عقب إلتقاء الرغبتان من جانب مجلس الإدارة و المدير الفنى لتجديد التعاقد لموسم جديد ، وهو ما سبق وأنفرد به "اليوم السابع" قبل أيام حينما نشر الموقع أن الاتحاد أتفق بشكل نهائي مع طلعت يوسف على البقاء لمدة موسم أخر.

وقاد طلعت يوسف أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادى الاتحاد السكندرى فريق الكرة هذا الموسم ، و أستطاع أن يحوز على ثقة جُموع جماهير الثغر من خلال العروض الطيبة و المتميزه التي أشاد بها الجميع خلال مشوار الفريق ببطولة الدوري و كذلك بالبطولة العربية ، لأمتلاكه خبرة كبيرة و سجلاً تدريباً حافلاً .

وأشاد محمد مصيلحى بتجديد التعاقد مع طلعت يوسف ، و أشار أن أستقرار القيادة الفنية في الموسم القادم هي أحد نقاط القوة التي سيتمتع بها الفريق فى الموسم القادم وأنه يثق تماماً في القدرات الفنية الكبيرة للكابتن طلعت يوسف مؤكداً أن أي انجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع و وقوفهم صفا واحد و على قلب رجل واحد و في مقدمتهم الجماهير العظيمة من أجل إعلاء شأن هذا النادي العريق .