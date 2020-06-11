شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجتمع بـ 6 انديه بالدوري الممتاز لمناقشة لائحة النظام الاساسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماع مع 6 أندية دوري ممتاز يوم الثلاثاء المقبل فى الثانية و النصف ظهرا بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات.

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الإجتماع بين اللجنة الخماسية يوم الثلاثاء بـ6 أندية من الدوري الممتاز و هم الأهلي و الاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادي دجلة ثم إجتماع يوم الأربعاء مع أندية الزمالك والانتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان ، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز و المصري و سموحه و الجونة و الإسماعيلي و حرس الحدود و أنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعي بسبب فيروس كورونا.

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تابع العطار أنه فى نفس تلك الأيام وهي الثلاثاء و الأربعاء و الخميس سيتم الإجتماع صباحا بأندية القسم الثاني وتم تقسيمها كالتالي يوم الثلاثاء مع الكجموعة الأولي والأربعاء مع المجموعة الثانية و الخميس مع المجموعة الثالثة، أضاف المدير التنفيذى للجبلاية أن زيارة أندية القسم الثالث بداية من يوم 21 يونيو من الشهر الجاري للإجتماع برؤساء الأندية لمناقشتهم فى التصور النهائي الخاص بلائحة النظام الأساسي ، إلى جانب بعض الأمور الخاصة بمسابقات الكرة فى هذه الأقسام.

كما أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة لـ " اليوم السابع " : أن اللجنة الخماسية ستقوم بزيارة المناطق بداية من الأسبوع بعد القادم للإجتماع برؤساء الأندية للقسم الثالث وتحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية خلال الفترة المقبلة، تابع العطار أن الهدف من زيارة اللجنة الخماسية للمنطقة من أجل التوفير على رؤساء الأندية من السفر للقاهرة والتواجد باتحاد الكرة ورغبة اللجنة فى زيارة المناطق والتعرف أكثر على أندية القسم الثالث ومعرفة رأيهم فى العديد من الأمور منها اللائحة و أيضا تصوراتهم لتطوير البطولات .

يذكر أن اتحاد الكرة سيجتمع الأسبوع المقبل بأندية القسم الثاني أيام الثلاثاء و الأربعاء و الخميس للمجموعات الثلاث حيث يكون المجموعة الأولي يوم الثلاثاء والمجموعة الثانية يوم الأربعاء و الثالثة يوم الخميس لمناقشتهم فى اللائحة.