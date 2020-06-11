شكرا لقرائتكم أحمد قطاوى: حسام حسن هو من صعدني إلى الفريق الأول في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد قطاوى، لاعب الزمالك السابق ، إنه تم اختياري من اليوم الأول في اختبارات نادى الزمالك نظرا لما قدمته من إمكانيات عالية في اختبارات الناشئين، وأضاف لاعب الزمالك السابق في برنامج أخبارنا على قناة نادى الزمالك، كان من ضمن جيلي حسام عرفات وبوجى وهشام عبد الحميد جيلي وحصلنا على بطولة الجمهورية عام 1990

وتابع أحمد قطاوى : "دخلت التاريخ بإحرازي اخر هدف في القرن الأخير مع فريق بهلاء في عمان"، قائلا : أنا من محافظة الشرقية مركز بلبيس وكنت أعانى لحضور المباريات في اثناء ثورة يناير ، مضيفا أن أول معسكر له كان في سوريا قبل مباراة الافريقي في تونس .

واستكمل قطاوى : أنا عاشق لنادى الزمالك، وأمنية حياتي الاستمرار في الزمالك واللعب له في أي وقت والفريق طول عمره خيره عليا .

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