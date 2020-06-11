شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يوجه الدعوة لرؤساء أندية القسم الثاني لمناقشة لائحة النظام الاساسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه تم توجيه الدعوة لرؤساء أندية القسم الثاني للإجتماع مع اللجنة الخماسية الأسبوع المقبل لمناقشة اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي إلى جانب مناقشة النظام الأفضل للمسابقات فى الفترة المقبلة.

كشف وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية فى تصريحات لـ " اليوم السابع " أنه تم تحديد يوم الثلاثاء للإجتماع برؤساء أندية المجموعة الأولى للقسم الثاني و يوم الأربعاء للمجموعة الرابعة ثم الخميس لرؤساء أندية المجموعة الثالثة.

أضاف المدير التنفيذى للجبلاية أن الإجتماعات سيحضرها مسئولو اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني و أعضاء اللجنة للوصول لأفضل الحلول حول الشكل النهائى للائحة النظام الأساسي.

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وتأتى تحركات اللجنة الخماسية بعدما أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب، موضحا أن الفترة من 15 يونيو الجارى وحتى أول يوليو المقبل ستشهد تجهيز الأندية وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كافة الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.

وقال وزير الرياضة إن شهر أغسطس سيشهد عودة المنافسات الرياضية بكل قوة، وفقا للرؤية الفنية التى يقدمها كل اتحاد وفقا للاجراءات الطبية الموضوعة.

وكشف وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط الرياضى فى الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري، لافتا إلى أن النشاط سيعود إلى الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفا أن سيشهد 15 يونيو عودة الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين وسيتم الإعلان يوم السبت والأحد المقبلين على كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط والإجراءات، وعلى الأندية ان تستعد للعودة، ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق