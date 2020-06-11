شكرا لقرائتكم محمد شبانه يكشف شروط موليكا قبل التوقيع للاهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف "اليوم السابع " أنه على المسئولين فى اتحاد الكرة الحديث بشكل وتصريحات مقنعة عن مصير بطولة الدوري سواء بإستئنافها أو إلغائها من عدمه ، والخروج بردود مقنعة للرأي العام و الأندية ، بدلاً من التشتت فى الأراء داخل اللجنة الخماسية.
لمتابعة لايف محمد شبانه
تابع محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات اليوم السابع : " اتحاد الكرة عامل زي إسماعيل يس فى قفزة الثقة فى أحد أفلامه للحديث عن موقف الدوري ، كل ما يتزنق يزق حد ، ومش عارفين ياخدو قرار نهائى ، وخايفين ياخدو قرار الإلغاء بسبب النادي الأهلي المسيطر على الدوري والمتصدر ولكن على اتحاد الكرة الإعلان عن القرار سواء بالاستكمال او الالغاء بأسباب مقنعة.
أضاف شبانه فى لايف اليوم السابع : وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي أكد استئناف الأنشطة الرياضية منتصف يونيو واستئناف الدوري قرار فى ملعب اتحاد الكرة وإلى الان لم يتم اتخاذ قرار نهائى ، وتصريحات بأن تكلفة عودة الدوري 90 مليون مبالغ فيها .
ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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