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شكرا لقرائتكم شريف عبد الفضيل لخالد الغندور: نختلف ولكن بعيدا عن التعصب ألف سلامة لبنتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ساند شريف عبد الفضيل مدافع الأهلى الأسبق خالد الغندور لاعب الزمالك بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب عبد الفضيل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" نختلف ولاكن بعيدًا عن اي تعصب..نجتمع جميعاًعلي الإنسانية الف سلامه لابنتك الغاليه شفاها الله وعفاها شفاءً لايغادر سقماً".
كشف الإعلامى خالد الغندور عن إصابتة ابنته بفيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب ملايين الأشخاص حول العالم بينما اودي بحياة الألآف.
واعتذر الغندور عن عدم الظهور في حلقة مساء اليوم الأربعاء من برنامج (زملكاوي) عبر قناة نادي الزمالك.
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